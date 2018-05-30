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Вбивця Бабченка затриманий, - СБУ

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 17:19
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

В СБУ заявили про затримання вбивці журналіста Бабченко

Служба безпеки заявила про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. Про це голова СБУ Василь Грицак сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Співробітники служби безпеки України провели затримання виконавця злочину, яке відбулося сьогодні декілька годин тому", - сказав Василь Грицак.

За його словами, спецлужбою задокументовано, що для реалізації цього плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами.

"Слідчими СБУ громадянину "Г" підготовлена підозра у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 ККУ", - заявив Грицак. 

Нагадаємо, раніше Грицак повідомив, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка було скоєно на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Вбивство Бабченко замовили спецслужби Росії, - Грицак
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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