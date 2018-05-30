Вбивця Бабченка затриманий, - СБУ

В СБУ заявили про затримання вбивці журналіста Бабченко

Служба безпеки заявила про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. Про це голова СБУ Василь Грицак сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Співробітники служби безпеки України провели затримання виконавця злочину, яке відбулося сьогодні декілька годин тому", - сказав Василь Грицак.

Співробітники Служби безпеки України провели затримання виконавця злочину, яке відбулося сьогодні декілька годин тому, - Василь Грицак — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018

За його словами, спецлужбою задокументовано, що для реалізації цього плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами.

Службою задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України «Г», який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами, - Грицак — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018

"Слідчими СБУ громадянину "Г" підготовлена підозра у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 ККУ", - заявив Грицак.

Нагадаємо, раніше Грицак повідомив, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка було скоєно на замовлення спецслужб Російської Федерації.