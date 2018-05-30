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Убийство Бабченко заказали спецслужбы России, - Грицак

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 17:14
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)

СБУ установила, что приготовление к теракту по Бабченко является лишь одним элементом операции спецслужб РФ

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было совершено на заказ спецслужб Российской Федерации. Об этом глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы. Цинизм дошел до того, что чуть больше чем за час Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и потребовал от Украины скорейшего расследования факта убийства российского гражданина", - заявил Грицак.

По его словам, на заседании Совбеза ООН этот тезис поддержал пострпред РФ.

"СБУ было установлено, что приготовление к террористическому акту по Бабченко является лишь одним элементом операции спецслужб РФ. Она направлена ​​на физическое уничтожение граждан РФ, которые по своей политпереконання были вынуждены покинуть территорию РФ и проживать в Украине и в других странах", - добавил он.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по предварительным данным следствия, все говорит в пользу росийской версии заказчика преступления против Бабченко.

"По предварительным данным следствия, все говорит в пользу российской версии заказчика. Впереди работа по разоблачению заказчика преступления на территории Украины", - сказал Луценко.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уверен, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко готовила группа лиц.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Служба безопасности Украины, Василий Грицак, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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