Убийство Вороненкова: защита заявила отвод судье

Отвод судье заявил адвокат Александра Лося

Защита Александра Лося в Шевченковском суде Киева в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова заявила отвод судье Трубникову. Об этом адвокат заявил в зале судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заявляю отвод одному из судей. Между мной и судьей Трубниковым есть дружеские отношения", - сказал адвокат фигуранта Лося.

Судьи удалились в совещательную комнату для решения этого вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что суд начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства Вороненкова.

На заседании присутствуют обвиняемые Ярослав Тарасенко и Александр Лось, их родственники, а также журналисты и активисты.