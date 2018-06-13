Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Убийство Вороненкова: защита заявила отвод судье

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 12:21
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Отвод судье заявил адвокат Александра Лося

Защита Александра Лося в Шевченковском суде Киева в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова заявила отвод судье Трубникову. Об этом адвокат заявил в зале судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заявляю отвод одному из судей. Между мной и судьей Трубниковым есть дружеские отношения", - сказал адвокат фигуранта Лося.

Судьи удалились в совещательную комнату для решения этого вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что суд начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства Вороненкова.

На заседании присутствуют обвиняемые Ярослав Тарасенко и Александр Лось, их родственники, а также журналисты и активисты.

В Одессе суд отправил под домашний арест двух предполагаемых киллеров из Приднестровья Луценко анонсировал новое подозрение по делу Бабченко
Теги публикации: депутаты, Суд, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь