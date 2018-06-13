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Вбивство Вороненкова: захист заявив відвід судді

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 12:43
Фото: судове засідання (РБК-Україна)
Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Суд відмовив у відводі судді Трубнікова

Захист Олександра Лося у Шевченківському суді Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова заявив відвід судді Трубнікову. Про це адвокат заявив у залі судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Заявляю відвід одному із суддів. Між мною та суддею Трубніковим є дружні відносини", - сказав адвокат фігуранта Лося.

Судді вийшли до нарадчої кімнати для вирішення цього питання.

Суд відмовив у відводі судді Трубнікова.

"Суд ухвалив відмовити у задоволенні відводу судді Трубнікова", - сказав головуючий суддя.

 

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства Вороненкова

На засіданні присутні обвинувачені Ярослав Тарасенко і Олександр Лось, їхні родичі, а також журналісти та активісти.

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Теги публікації: депутаты, Суд, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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