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Убийство Вороненкова: суд начал подготовительное заседание по делу

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 12:09
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

В зале присутствуют родственники обвиняемых, журналисты и активисты

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня на заседании присутствуют: Ярослав Тарасенко, обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, и Александр Лось, обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

Дело рассматривает коллегия судей Циктич, Голуб и Трубников.

В зале присутствуют родственники обвиняемых, журналисты и активисты.

 

Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Отметим, что Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца умер в больнице.

У киллера Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец.

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Теги публикации: Суд, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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