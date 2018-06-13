Убийство Вороненкова: суд начал подготовительное заседание по делу

Так, сегодня на заседании присутствуют: Ярослав Тарасенко, обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, и Александр Лось, обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

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