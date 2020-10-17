Вбивство вчителя в Парижі: затримано дев'ять осіб

Фото: поліцейська машина біля місця події (bfmtv.com)

У Франції затримали ще п'ятьох осіб у справі про вбивство вчителя чеченцем. Всього затримано вже дев'ять осіб.

Про це повідомляє France 24.

Серед нових затриманих двоє є батьками, які були незгодні з рішенням вчителя показати дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Ще троє входять у близьке коло злочинця, але не є членами його сім'ї.

Раніше поліція затримала чотирьох родичів зловмисника, один з яких неповнолітній.

Нагадаємо, у місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителі історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".