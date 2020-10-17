Во Франции по делу об убийстве учителя задержаны четыре человека

Во Франции задержаны четыре человека по делу о жестоком убийстве школьного учителя. Все задержанные являются родственниками преступника.
Об этом сообщает Le Parisien.
Среди задержанных есть один несовершеннолетний.
Отмечается, что 18-летний убийца не был на учете в центрах по борьбе с терроризмом.
Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.
Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".
25 сентября вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo в Париже мужчина с ножом напал на прохожих.
Прокуратура заявила, что нападение было совершено с террористической целью, тогда же стало известно о еще одном задержанном.
В результате нападения пострадали двое журналистов издания, редакция которого располагается вблизи бывшего здания Charlie Hebdo.