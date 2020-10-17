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Во Франции по делу об убийстве учителя задержаны четыре человека

Франция, Суббота 17 октября 2020 06:50
Во Франции по делу об убийстве учителя задержаны четыре человека
Фото: убийство учителя во Франции (twitter.com/BencheikhGhaleb)
Автор: Надежда Собенко

Во Франции задержаны четыре человека по делу о жестоком убийстве школьного учителя. Все задержанные являются родственниками преступника.

Об этом сообщает Le Parisien.

Среди задержанных есть один несовершеннолетний.

Отмечается, что 18-летний убийца не был на учете в центрах по борьбе с терроризмом.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".

25 сентября вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo в Париже мужчина с ножом напал на прохожих.

Прокуратура заявила, что нападение было совершено с террористической целью, тогда же стало известно о еще одном задержанном.

В результате нападения пострадали двое журналистов издания, редакция которого располагается вблизи бывшего здания Charlie Hebdo.

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