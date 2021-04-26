ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Убийство в центре Днепра: стрелку сообщили о подозрении и объявили в розыск

Новина українською → Днепр, Понедельник 26 апреля 2021 12:26
Убийство в центре Днепра: стрелку сообщили о подозрении и объявили в розыск Фото: в субботу в центре Днепра расстреляли автомобиль (dnepr.info)
Автор: Игорь Литвиненко

Мужчине, который в субботу, 24 апреля, в центре Днепра расстрелял автомобиль, сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения", - сообщили в полиции.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 115 УКУ).

Напомним, 24 апреля около 14:40 произошла стрельба в центре Днепра, в результате которой погиб мужчина. В городе ввели спецоперацию.

По информации местных СМИ, погибшим оказался Анар Мамедов, который является полным тезкой криминального авторитета.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам - те выполняли ремонтные работы в Печерском районе.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Днепр подозрение розыск Стрельба
NEWS
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"