Вбивство в центрі Дніпра: стрілку повідомили про підозру і оголосили в розшук
Чоловікові, який у суботу, 24 квітня, у центрі Дніпра розстріляв автомобіль, повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
"В результаті слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження. Зараз вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження", - повідомили в поліції.
За фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу (ч.1 ст. 115 ККУ).
Нагадаємо, 24 квітня близько 14:40 сталася стрілянина в центрі Дніпра, в результаті якої загинув чоловік. У місті ввели спецоперацію.
За інформацією місцевих ЗМІ, загиблим виявився Анар Мамедов, який є повним тезкою кримінального авторитета.
Нагадаємо, нещодавно в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам - ті виконували ремонтні роботи в Печерському районі.
Також повідомлялося, що в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.