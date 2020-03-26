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Убийство сына Соболева: прокуратура сообщила еще два подозрения

Новости » Общество     26.03.2020 - 21:04
Убийство сына Соболева: прокуратура сообщила еще два подозрения
Фото: место убийства (kiev.informator.ua)

Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще двум лицам в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что сообщено о подозрении двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета и убийства его 3-летнего сына.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные-розыскные действия.

"По инициативе заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который отвечает за ювенальное направление, в январе Офисом генерального прокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в данном уголовном производстве. Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.

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