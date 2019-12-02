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Убийство сына депутата в Киеве: Рада призывает правоохранителей найти убийц

Новости » Политика     02.12.2019 - 11:14
Убийство сына депутата в Киеве: Рада призывает правоохранителей найти убийц
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Рада требует расследования убийства сына депутата Киевского областного совета

Верховная рада призывает правоохранителей найти убийц сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Рады призвал "приложить максимум усилий для поиска убийц".

"Погиб ребенок ... Я думаю, что выражу общую позицию Верховной рады - обращаюсь к представителям правоохранительных органов, чтобы приложили максимум усилий, чтобы найти убийц и наказать в соответствии с действующим законодательством", - заявил Разумков.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма. В частности, по данным СБУ, торговая сеть "Обжора" платила налоги в "ДНР".

Как отмечается, Соболев в 1997 открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который стал первой крупной торговой сетью области. Эту сеть он продал в 2007 году.

В полиции сообщали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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