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Обстрелянным в Киеве автомобилем пользуется депутат облсовета

Новости » Общество     01.12.2019 - 19:04
Обстрелянным в Киеве автомобилем пользуется депутат облсовета
Фото: стрельба в центре Киева (kiev.informator.ua)

Во время обстрела автомобиля покушались на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева

В центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соболев - экономист, кандидат экономических наук; предприниматель; директор дочернего предприятия "Нафтогазмережи" НАК "Нафтогаз Украины" , заместитель председателя правления НАК. В 2015 стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. Так, злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи, которые общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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