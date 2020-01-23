ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Шеремета: суд по Кузьменко перенесли

Новости » Общество     23.01.2020 - 15:34
Убийство Шеремета: суд по Кузьменко перенесли
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Изменение меры пресечения перенесли на 3 февраля

Суд относительно изменения меры пресечения подозреваемой в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, суд состоится в 15:00 3 февраля. Соответствующее решение было принято после того, как прокурор выразил ходатайство о возможности истребовать материалы дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание относительно изменения меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Антоненко и Кузьменко арестовали. Дугарь отправили под домашний арест. Все меры действуют до 8 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент в деле убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Фигурантку дела Шеремета отпустили под домашний арест Суд избрал меру пресечения для Павловского
Новости Украины СудПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь