Убийство Шеремета: суд по Кузьменко перенесли

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Изменение меры пресечения перенесли на 3 февраля

Суд относительно изменения меры пресечения подозреваемой в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, суд состоится в 15:00 3 февраля. Соответствующее решение было принято после того, как прокурор выразил ходатайство о возможности истребовать материалы дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание относительно изменения меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Антоненко и Кузьменко арестовали. Дугарь отправили под домашний арест. Все меры действуют до 8 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент в деле убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.