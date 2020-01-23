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Вбивство Шеремета: суд по Кузьменко перенесли

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 15:34
Вбивство Шеремета: суд по Кузьменко перенесли
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Зміну запобіжного заходу перенесли на 3 лютого

Суд щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко перенесли. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, суд відбудеться 15:00 3 лютого. Відповідне рішення було прийняте після того, як прокурор висловив клопотання про можливість витребувати матеріали справи попереднього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва переніс на 24 січня засідання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Антоненка та Кузьменко арештували. Дугарь відправили під домашній арешт. Всі запобіжні заходи діють до 8 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.

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Новини України СудПавло Шеремет
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