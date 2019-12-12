Убийство Шеремета: что рассказали следователи о подозреваемых в преступлении

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Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, совершенного летом 2016 года. Все пятеро людей, которых следствие считает причастными к совершению преступления, принадлежат к военно-волонтерским кругам. О том, как проводилось расследование в последние три с половиной года, кого и почему подозревают в убийстве Шеремета – в материале РБК-Украина.

Известный журналист белорусского происхождения, гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева, в результате взрыва автомобиля, в котором он ехал. По данным полиции, под машину было заложено самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

Среди главных версий убийства, озвученных силовиками по горячим следам – профессиональная журналистская деятельность Шеремета, личные конфликты, "российский след", то есть дестабилизация обстановки в Украине, а также покушение на соосновательницу издания "Украинская правда" Алену Притулу – гражданскую жену Шеремета, которой и принадлежал взорванный автомобиль.

Президент Петр Порошенко и другие топ-чиновники сразу же назвали расследование убийства Шеремета "делом чести" для правоохранительных органов и пообещали оказывать им всяческое содействие. Но по факту спустя три с лишним года особого прогресса следствие не добилось.

В феврале 2017 года в Национальной полиции заявили, что приоритетной осталась версия о журналистской деятельности Шеремета как в Украине, так и за ее пределами, как о мотиве преступления.

В мае того же года глава этого ведомства Сергей Князев признал, что в расследовании убийства журналиста могли быть совершены ошибки. Незадолго до этого журналисты проекта "Слидство.инфо" выпустили документальный фильм "Убийство Павла".

Опираясь на данные камер наблюдения, они установили, что накануне преступления слежку за домом, где проживал Шеремет, осуществлял экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко. В спецслужбе утверждали, что Устименко был уволен из СБУ еще в апреле 2014 года, и никаких оперативных заданий в ночь перед убийством не выполнял.

После этого силовые структуры очень скупо сообщали информацию о ходе расследования, с лета 2017 года все судебные решения по делу были засекречены. В апреле 2018 года в СБУ сообщили, что "реальной доказательной базы" у следствия до сих пор нет, в ноябре отсутствие прогресса в расследовании признал и генпрокурор Юрий Луценко.

"По делу Шеремета нет даже исполнителей... Действительно, я признаю, что вся правоохранительная система пока не дала результата", – заявил Луценко. Ранее руководитель ГПУ сообщил, что в расследовании "появилась одна ниточка", но позже так и не уточнил, к чему или к кому она привела. И все это несмотря на то, что по заверениям правоохранителей, по делу были проведен большой объем следственных действий.

"Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии", – заявил Луценко на третью годовщину убийства Шеремета, 20 июля 2019 года.

После избрания президентом Владимира Зеленского, коллеги и друзья убитого журналиста начали задавать и ему вопросы относительно дела Шеремета.

"Поверьте, когда будет результат, вы увидите много деталей, увидите все то, что я видел, и поймете, что действительно многое сделано для результативности", – сказал Зеленский после того, как руководство Нацполиции ознакомило его с секретными материалами расследования.

Во время пресс-марафона 10 октября президент заявил, что если по делу Шеремета не будет достигнуто результата, то придется менять руководство Министерства внутренних дел.

Одной из первых в медиа-пространстве возникла версия о том, что к убийству Шеремета могут быть как-то причастны представители добровольческого батальона (ныне – полка Национальной гвардии, ред.) "Азов". Она основывалась на том, что поздним вечером, накануне гибели, Шеремет около своего дома встречался с "азовцами", в частности, с Андреем Билецким. Позже представители батальона поясняли, что обсуждали с журналистом запланированную ими массовую акцию.

При этом сам Шеремет об "азовцах" и их лидере Билецком отзывался вполне положительно. Тем не менее вскоре после его убийства следствие запросило у суда доступ к данным нескольких мобильных номеров, которые были локализованы в местах расположения батальона "Азов". Источник "Украинской правды" тогда сообщал, что версия о причастности добровольцев к преступлению действительно отрабатывается, но речь при этом не шла об "Азове".

В сентябре полиция задержала экс-участника АТО Владислава Грищенко (позывной "Буча"), по подозрению в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской области. В конце октября дело передали в Главное управление Нацполиции в Киеве. Вскоре была арестована и его супруга – Инна Грищенко с позывным "Пума". 9 декабря, во время очередного судебного заседания Грищенко заявил, что следствие предлагало ему взять на себя убийство Шеремета, в обмен на то, что его жену выпустят из-под стражи.

На экстренном брифинге с участием Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки 12 декабря руководство Нацполиции назвало супругов Грищенко среди непосредственных соорганизаторов преступления. По версии следствия, взрывчатку под машину Шеремета заложила Юлия Кузьменко, детский хирург "Охматдета". За общественную деятельность она была награждена президентской наградой "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" и волонтерской премией "Евромайдан SOS-2016".

В закладке бомбы также якобы принимал участие сержант Сил специальных операций Андрей "Riffmaster" Антоненко, автор неофициального гимна ССО "Тихо прийшов, тихо пішов". "Разведку" на месте преступления, по данным следствия, осуществляла медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь.

Как рассказали на брифинге руководители Нацполиции, следствие смогло выйти на подозреваемых после того, как установило связь между убийством Шеремета, подрывом опор линий электропередач в Херсонской области в 2015 году и попыткой покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака в июле этого года.

Причастность всех фигурантов к убийству Шеремета полиция установила благодаря прослушке их разговоров и многочисленным косвенным доказательствам и экспертизам, вроде схожести принта на футболке, хромоты, походки и т.д. При этом руководство Нацполиции делало акцент и на деталях, не имеющих непосредственной связи с преступлением – вроде того, что некоторые подозреваемые, занимаясь волонтерством в пользу армии, за последнее время купили себе новые дома и дорогие машины.

История с мотивом преступления оказалась до конца непонятной. Публике представили аудиозаписи, на которых Юлия Кузьменко обсуждает по телефону свою идею дестабилизировать ситуацию в Украине. В качестве "сакральной жертвы" предлагается, в частности, волонтер Маруся Звиробий, которая сейчас проходит по делу об угрозах президенту Зеленскому. В другом разговоре идет речь о том, чтобы "привести в чувство Киев", обстреляв его из ГРАДов. На брифинге многократно подчеркивалось, что у фигурантов дела имеются подобные "радикальные взгляды".

Тем не менее, как выяснилось позже, заказчик убийства Шеремета следствием пока не установлен, следовательно, к этой идее фигуранты дела, очевидно, пришли не самостоятельно, несмотря на свои "радикальные взгляды", а к ним обратился кто-то со стороны. В частности, в качестве "одной из версий" рассматривается и возможная причастность России к этому преступлению.

"Я сказал, что это одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть. Вероятные убийцы задержаны. Очень много ответов мы получили, но есть еще один вопрос – кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз", – заявил Зеленский.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, было ли раскрытие дела Шеремета условием сохранения Авакова на посту, сам министр сказал, что договаривался с президентом о том, чтобы работать "честно и комфортно". Аваков допустил, что после завершения этого и других резонансных дел может и сам подать в отставку.