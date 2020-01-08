Убийство Шеремета: Яну Дугарь готовы взять на поруки 10 человек

В Киевском апелляционном суде во время рассмотрении апелляции военного медика Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, десять человек просят отпустить ее на поруки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд рассматривает апелляцию защиты на круглосуточный арест подозреваемой.

Десять человек, среди которых действующие депутаты Верховной рады от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, просят отдать им подсудимую на поруки.

Остальные поручители - участники АТО и военные медики.

Около 15:40 коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляции.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Ранее подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.