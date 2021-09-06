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Убийство Шеремета: Монастырский рассказал, когда будет прогресс по заказчикам

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 11:28
Убийство Шеремета: Монастырский рассказал, когда будет прогресс по заказчикам Фото: Павел Шеремет (ria.ru)
Автор: РБК-Украина

Прогресс в деле по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета будет после решения суда по предполагаемым исполнителям. На сегодня следствие изучает несколько версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, он лично не знакомился с материалами уголовного производства.

"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям", - отметил он.

Монастырский уточнил, что подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям.

Отметим, подозреваемыми в деле об убийстве Шеремета проходят музыкант Андрей Антоненко, волонтер Яна Дугарь и медик Юлия Кузьменко.

Напомним, ранее Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязательств соответственно.

Кузьменко находится под ночным домашним арестом.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центральной части Киева в результате подрыва автомобиля.

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Павел Шеремет Денис Монастырский
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