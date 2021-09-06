Убийство Шеремета: Монастырский рассказал, когда будет прогресс по заказчикам

Прогресс в деле по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета будет после решения суда по предполагаемым исполнителям. На сегодня следствие изучает несколько версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского изданию "Интерфакс-Украина" .

По его словам, он лично не знакомился с материалами уголовного производства.

"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям", - отметил он.

Монастырский уточнил, что подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям.

Отметим, подозреваемыми в деле об убийстве Шеремета проходят музыкант Андрей Антоненко, волонтер Яна Дугарь и медик Юлия Кузьменко.