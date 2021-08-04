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Дело Шеремета: Кузьменко изменили меру пресечения

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Киев, Среда 04 августа 2021 17:03
Дело Шеремета: Кузьменко изменили меру пресечения Фото: Юлия Кузьменко, подозреваемая по делу Шеремета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Суд решил отменить ее круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Так, суд постановил, изменить Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест. Теперь Кузьменко сможет выходить из дома.

Под домашним арестом находится еще один фигурант дела - Андрей Антоненко. На прошлом судебном заседании судьи отказались еще больше ослаблять ему меру пресечения. Сторона защиты Антоненко простила отпустить его под личные обязательства.

Напомним, 20 июля исполнилось 5 лет со дня убийства Павла Шеремета. Его взорвали в собственной машине. Больше об этом деле - в материале РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, Германия ожидает от Украины полного расследования убийства Шеремета.

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