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Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли буде прогрес щодо замовників

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 11:28
Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли буде прогрес щодо замовників Фото: Павло Шеремет (ria.ru)
Автор: РБК-Україна

Прогрес у справі щодо замовників вбивства журналіста Павла Шеремета буде після рішення суду щодо ймовірних виконавців. На сьогодні слідство вивчає кілька версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського виданню "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він особисто не знайомився з матеріалами кримінального провадження.

"Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях", - зазначив він.

Монастирський уточнив, що зрушення у справі по замовниках будуть тільки після рішення суду по виконавцях.

Зазначимо, підозрюваними у справі про вбивство Шеремета проходять музикант Андрій Антоненко, волонтер Яна Дугарь і медик Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, раніше Антоненко І Дугар продовжили запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язань відповідно.

Кузьменко знаходиться під нічним домашнім арештом.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центральній частині Києва в результаті підриву автомобіля.

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Павло Шеремет Денис Монастирський
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