Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли буде прогрес щодо замовників
Прогрес у справі щодо замовників вбивства журналіста Павла Шеремета буде після рішення суду щодо ймовірних виконавців. На сьогодні слідство вивчає кілька версій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського виданню "Інтерфакс-Україна".
За його словами, він особисто не знайомився з матеріалами кримінального провадження.
"Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях", - зазначив він.
Монастирський уточнив, що зрушення у справі по замовниках будуть тільки після рішення суду по виконавцях.
Зазначимо, підозрюваними у справі про вбивство Шеремета проходять музикант Андрій Антоненко, волонтер Яна Дугарь і медик Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, раніше Антоненко І Дугар продовжили запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язань відповідно.
Кузьменко знаходиться під нічним домашнім арештом.
Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центральній частині Києва в результаті підриву автомобіля.