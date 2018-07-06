Убийство полицейского в Киеве: стали известные подробности о подозреваемом

Убийство совершил гражданин Украины ранее пять раз судимый

Подозреваемым в убийстве сотрудника Национальной полиции в Киеве является гражданин Украины ранее пять раз судимый. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Сейчас на 16 час следователю доставили лицо, которое уголовная полиция обосновано подозревает в совершении убийства сотрудника полиции, которое произошло вчера в Киеве", - сообщил он.

Князев рассказал, что это гражданин Украины ранее пять раз судимый за совершение корыстно-насильственных преступлений.

По его словам, сейчас следователи допрашивают подозреваемого и проводят другие следственные действия. Также Князев добавил, что следствие установило мотив преступления, однако информация будет обнародована после окончания следственных действий.

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До поліції доставлено особу, яку обґрунтовано підозрюють у вбивстві працівника поліції - Сергій Князєв pic.twitter.com/2XDE6q6btd — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) July 6, 2018

Напомним, сегодня Князев подтвердил информацию о том, что вчера в Киеве был убит сотрудник Национальнйо полиции. Князев рассказал, что убитый Дмитрий Глушак с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции.

Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.