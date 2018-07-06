Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вбивство поліцейського в Києві: стали відомі подробиці про підозрюваного

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 16:56
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Вбивство скоїв громадянин України раніше п'ять разів судимий

Підозрюваним у вбивстві співробітника Національної поліції в Києві є громадянин України раніше п'ять разів судимий. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв.

"Зараз на 16 годину слідчому доставили особу, яку кримінальна поліція обгрунтовано підозрює у скоєнні вбивства співробітника поліції, яке відбулося вчора в Києві", - повідомив він.

Князєв розповів, що це громадянин України раніше п'ять разів судимий за вчинення корисливо-насильницьких злочинів.

За його словами, зараз слідчі допитують підозрюваного і проводять інші слідчі дії. Також Князєв додав, що слідство встановило мотив злочину, проте інформація буде оприлюднена після закінчення слідчих дій.

Нагадаємо, сьогодні Князєв підтвердив інформацію про те, що вчора в Києві був убитий співробітник Національнйо поліції. Князєв розповів, що вбитий Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції Національної поліції.

Поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство, вчинене з метою пограбування. Інша - вбивство, пов'язане зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий.

Князєв підтвердив вбивство поліцейського у Києві Поліція проведе термінові заходи для захисту ромів, - Князєв
Теги публікації: Сергій Князєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся