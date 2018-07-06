Вбивство поліцейського в Києві: стали відомі подробиці про підозрюваного

Вбивство скоїв громадянин України раніше п'ять разів судимий

Підозрюваним у вбивстві співробітника Національної поліції в Києві є громадянин України раніше п'ять разів судимий. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв.

"Зараз на 16 годину слідчому доставили особу, яку кримінальна поліція обгрунтовано підозрює у скоєнні вбивства співробітника поліції, яке відбулося вчора в Києві", - повідомив він.

Князєв розповів, що це громадянин України раніше п'ять разів судимий за вчинення корисливо-насильницьких злочинів.

За його словами, зараз слідчі допитують підозрюваного і проводять інші слідчі дії. Також Князєв додав, що слідство встановило мотив злочину, проте інформація буде оприлюднена після закінчення слідчих дій.

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До поліції доставлено особу, яку обґрунтовано підозрюють у вбивстві працівника поліції - Сергій Князєв pic.twitter.com/2XDE6q6btd — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) July 6, 2018

Нагадаємо, сьогодні Князєв підтвердив інформацію про те, що вчора в Києві був убитий співробітник Національнйо поліції. Князєв розповів, що вбитий Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції Національної поліції.

Поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство, вчинене з метою пограбування. Інша - вбивство, пов'язане зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий.