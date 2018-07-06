Князев подтвердил убийство полицейского в Киеве

Вчера в Киеве в собственном автомобиле из огнестрельного оружия застрелили правоохранителя

В Киеве вчера, 5 июля, застрелили сотрудника Национальной полиции. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера в полдень был убит работник Национальной полиции, достаточно долго, с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева ", - рассказал Князев.

По его словам, для проведения расследования была создана следственно-оперативная группа, в которую входят работника Национальной полиции, а также сотрудники Службы безопасности Украины.

Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.

Особовий склад Національної поліції висловлює співчуття родині загиблого поліцейського Особовий склад Національної поліції висловлює співчуття родині загиблого поліцейського Для розслідування вбивства поліцейського створена посилена слідчо-оперативна група. Крім того, до розслідування залучені колеги зі Служби безпеки України. Про це повідомив сьогодні, 6 липня, Глава Нацполіції України Сергій Князєв. Глава відомства приніс співчуття сім’ї загиблого, батькам, дружині та 6-річному синові. Деталі - ТУТ: https://bit.ly/2MT8Yw1 #ТонкаСиняЛінія #ThinBlueLine Сергій Князєв Vyacheslav Abroskin Iaroslav Trakalo Ольга Атаманова "Українська правда" Цензор.НЕТ УНН - Українські Національні Новини Телекомпанія "Магнолія-ТВ" Телеканал "Прямий" UA:Перший 1+1 24 Канал 112.ua Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александра Пивовара, следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят на экспертизу.