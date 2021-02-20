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Убийство пешехода в центре Киева: водителя арестовали

Автор: Даша Харченко

Водителю, который подозревается в нанесении смертельного удара пешехода в центре Киева, избрана мера пресечения. Его арестовали.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Указанное решение принял Печерский районный суд г. Киев.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

19 февраля в центре Киева водитель ударил пешехода в ходе внезапно возникшей ссоры. Потерпевший скончался на месте, а водителя задержали.

Напомним, ранее в Киеве на железнодорожном переезде легковой ВАЗ попал под поезд, в результате пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте, а водителя задержали за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти. Виновнику аварии грозит до 8 лет в'тюрьмы.

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