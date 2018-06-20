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Убийство Ноздровской: суд завтра рассмотрит продление ареста подозреваемому

НовостиОбщество    20.06.2018 - 01:02
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровськой)
Фото: Ирина Ноздровская (facebook Ноздровськой)

Тело Ноздровской было обнаружено 1 января текущего года в одной из рек под Киевом

Шевченковский районный суд Киева завтра, 20 июня 2018 года, рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В.  - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства назначено на 12:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Напомним, в апреле суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской.

В убийстве Ноздровской подозревается Юрий Россошанский, который приходится отцом осужденному за смертельное ДТП в 2015 году, в котором погибла сестра Ноздровской.

Тело Ноздровской было обнаружено 1 января текущего года в одной из рек под Киевом.

"Под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другого лица. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

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Теги публикации: Киев, Киев, Суд, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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