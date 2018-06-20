Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вбивство Ноздровської: суд завтра розгляне продовження арешту підозрюваного

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 01:02
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровської)
Фото: Ірина Ноздровская (facebook Ноздровської)

Тіло Ноздровскої було виявлено 1 січня поточного року в одній з річок під Києвом

Шевченківський районний суд Києва завтра, 20 червня 2018 року, розгляне питання про продовження арешту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої Юрію Россошанскому. Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду у Facebook.

"На розгляд у Шевченківський районний суд міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Россошанського Ю. В. - підозрюваного по 1 ч. ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд клопотання призначено на 12:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, в квітні суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ноздровской.

У вбивстві Ноздровскої підозрюється Юрій Россошанський, який доводиться батьком засудженого за смертельне ДТП у 2015 році, в якому загинула сестра Ноздровскої.

Тіло Ноздровскої було виявлено 1 січня поточного року в одній з річок під Києвом.

"Під нігтями вбитої на правій руці були сліди ДНК іншої особи. І ці сліди збігаються з ДНК нинішнього підозрюваного", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Ле Пен оскаржить рішення суду ЄС про штраф У Києві на центральному залызничному вокзалі за 4 місяці поліція зафіксувала майже 400 крадіжок
Теги публікації: Київ, Київ, Суд, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся