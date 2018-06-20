Вбивство Ноздровської: суд завтра розгляне продовження арешту підозрюваного

Тіло Ноздровскої було виявлено 1 січня поточного року в одній з річок під Києвом

Шевченківський районний суд Києва завтра, 20 червня 2018 року, розгляне питання про продовження арешту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої Юрію Россошанскому. Про це йдеться в повідомленні прес-служби райсуду у Facebook.

"На розгляд у Шевченківський районний суд міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Россошанського Ю. В. - підозрюваного по 1 ч. ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровскої)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд клопотання призначено на 12:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, в квітні суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ноздровской.

У вбивстві Ноздровскої підозрюється Юрій Россошанський, який доводиться батьком засудженого за смертельне ДТП у 2015 році, в якому загинула сестра Ноздровскої.

Тіло Ноздровскої було виявлено 1 січня поточного року в одній з річок під Києвом.

"Під нігтями вбитої на правій руці були сліди ДНК іншої особи. І ці сліди збігаються з ДНК нинішнього підозрюваного", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.