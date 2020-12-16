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Убийство мужчины возле метро в Киеве: полиция задержала иностранца

Киев, Среда 16 декабря 2020 15:29
Убийство мужчины возле метро в Киеве: полиция задержала иностранца
Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе станции метро "Майдане Независимости". Подозреваемым оказался 44-летний гражданин Казахстана.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установили правоохранители, между двумя мужчинами возник конфликт, когда они распивали алкоголь. В результате конфликта один ударил другого ножом в живот и убежал. От ранения 30-летний мужчина скончался до приезда скорой.

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 8 декабря в подземном переходе на Майдане Независимости обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября в Польше с ножом напали на двух украинских студентов. Украинцы получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.

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