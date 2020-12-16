Вбивство чоловіка біля метро в Києві: поліція затримала іноземця

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка у підземному переході станції метро "Майдані Незалежності". Підозрюваним виявився 44-річний громадянин Казахстану.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановили правоохоронці, між двома чоловіками виник конфлікт, коли вони розпивали алкоголь. В результаті конфлікту один вдарив іншого ножем в живіт та втік. Від поранення 30-річний чоловік помер до приїзду швидкої.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 8 грудня в підземному переході на Майдані Незалежності виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням. Правоохоронці встановлювали всі обставини події.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці листопада в Польщі з ножем напали на двох українських студентів. Українці отримали тяжкі ножові поранення та були госпіталізовані.