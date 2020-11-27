Нападение на студентов в Польше: полиция объявила в розыск украинца

Фото: полиция Польши (flickr com mikealaska)

По делу о нападении на украинских студентов в польском Жешуве объявили в розыск гражданина Украины. Следствие считает, что он может быть причастен к инциденту.

Об этом говорится в сообщении полиции Подкарпатского воеводства.

Сообщается, что инцидент произошел около 03:00 в Жешуве на улице Рейтана. Двое граждан 19 и 21 лет Украины получили ножевые ранения и госпитализированы с тяжелыми травмами.

На данный момент никто не задержан по этому делу. Полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь отношение к происшествию. Также опубликовано его фото, а людей, которые располагают информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию.

Фото: польская полиция разыскивает Александра Сытника

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев.

До этого в Польше умер украинский заробитчанин после того, как местная полиция задержала его с помощью электрошокера. Также сообщалось, что он находился на карантине, но, по неизвестным причинам, устроил дебош, на который приехала полиция.