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Убийство мальчика в Переяславе: суд оставил подозреваемых под стражей

Новости » Общество     24.02.2020 - 20:58
Убийство мальчика в Переяславе: суд оставил подозреваемых под стражей
Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец (коллаж РБК-Украина)

Суд оставил подозреваемых под стражей еще на два месяца

В понедельник, 24 февраля, Переяславский районный суд продлил меру пресечения трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывшим полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, суд оставил их под стражей еще на два месяца.

Суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере 273 тыс. гривен.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 31 мая прошлого года. Двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку.

Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

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