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Вбивство хлопчика в Переяславі: суд залишив підозрюваних під вартою

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 20:58
Вбивство хлопчика в Переяславі: суд залишив підозрюваних під вартою
Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець (колаж РБК-Україна)

Суд залишив підозрюваних під вартою ще на два місяці

У понеділок, 24 лютого, Переяславський районний суд продовжив запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивство 5-річного Кирила Тлявова - колишнім поліцейським Володимиру Петровцу, Івану Приходько та цивільного Дмитру Кривошею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, суд залишив під вартою ще на два місяці.

Суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходько, а Петровцю і Кривошею дав можливість внесення застави в розмірі 273 тис. гривень.

Ще одного підозрюваного - неповнолітньому синові Володимира Петровця - суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 31 травня минулого року. Двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік.

Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

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