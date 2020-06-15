Убийство Гандзюк: суд постановил задержать Мангера

Фото: Владислав Мангер (facebook.com vlad.manger)

Ранее Владислав Мангер лег в больницу из-за проблем с сердцем

Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью повода его на заседание. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.

Об этом сообщает организация "Кто убил Катю Гандзюк".

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2018 году неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствие установило, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Напомним, ранее сообщалось, что Мангера не смогут принудительно доставить на суд по делу Гандзюк.

Кроме того, Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Мангера.

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Автор: РБК-Украина