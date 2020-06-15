ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Гандзюк: суд постановил задержать Мангера

Новости » Общество     15.06.2020 - 19:59
Убийство Гандзюк: суд постановил задержать Мангера
Фото: Владислав Мангер (facebook.com vlad.manger)

Ранее Владислав Мангер лег в больницу из-за проблем с сердцем

Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью повода его на заседание. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.

Об этом сообщает организация "Кто убил Катю Гандзюк".

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2018 году неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствие установило, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Напомним, ранее сообщалось, что Мангера не смогут принудительно доставить на суд по делу Гандзюк.

Кроме того, Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Мангера.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь