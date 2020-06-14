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Мангера не смогут принудительно доставить на суд по делу Гандзюк

Новости » Политика     14.06.2020 - 15:16
Мангера не смогут принудительно доставить на суд по делу Гандзюк
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер лег в больницу с проблемами с сердцем

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, который проходит заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гнадзюк, не смогут принудительно доставить в суд. На сегодня он из-за проблем с сердцем находится в больнице.

Об этом на брифинге заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По его словам, в случае невозможности транспортировки человека об этом составляется акт, делается запись и возвращается в суд с отметкой о причинах. Дежурный врач выдал справку о невозможности доставки Мангера в Киев.

"Работники полиции должны завтра в 09:30 быть в суде с документами… Суд должен отложить дело до выздоровления Мангера… Как только врач разрешит транспортировку, он при условии получения повестки появится в суде и будет принимать участие в тех действиях, которые необходимы", - сообщил Ильченко.

Он также добавил, что госпитализированный Мангер находится в стабильно тяжелом состоянии, которое может ухудшиться при транспортировке.

"Врач прогнозирует выздоровление в течение неделю", - добавил адвокат.

Опубліковано Татьяною Дергачевою Неділя, 14 червня 2020 р.

Напомним, на этой неделе Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Мангера; обвинение намерено просить его арест за давление на свидетелей в деле Гандзюк.

До этого суд продлил сроки расследования дела Гандзюк до конца июля.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины преступленияЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
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