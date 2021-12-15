Убийство чеченца в Берлине. Россиянина приговорили к пожизненному, его могут экстрадировать

В среду, 15 декабря, немецкий суд приговорил россиянина Вадима Соколова-Красикова к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили в парке Кляйнер Тиргартен 23 августа 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Кроме того, представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила выдачу России Соколова (Красикова).

"Теоретически возможно, что подсудимый позже будет выслан и более не будет отбывать срок в Германии. Но это решение принимать не нам", - заявила она.

Отметим, что вскоре после убийства Германия выслала двух российских дипломатов в знак протеста против предполагаемого отсутствия сотрудничества Москвы со следствием.

Предъявив обвинение Красикову в прошлом году, прокуроры заявили, что, по их мнению, Россия заказала убийство.

Подозреваемого обвиняют в том, что он подъехал к Кавтарашвили сзади на велосипеде и произвел два выстрела из пистолета Glock 26 с глушителем. Красиков обвиняется в том, что выстрелил ему в голову, убив его на месте, а затем сел на велосипед и скрылся.

Позднее полицейские водолазы извлекли пистолет Glock, парик и велосипед из близлежащей реки Шпрее.