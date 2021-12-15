ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбивство чеченця в Берліні. Росіянина засудили до довічного, його можуть екстрадувати

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 15:19
Вбивство чеченця в Берліні. Росіянина засудили до довічного, його можуть екстрадувати Фото: росіянина засудили до довічного, його можуть екстрадувати (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 грудня, німецький суд засудив росіянина Вадима Соколова-Красикова до довічного ув'язнення. Його визнали винним у вбивстві 40-річного громадянина Грузії Торніке Кавтарашвілі в парку Кляйнер Тіргартен 23 серпня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Крім того, представник вищого суду Берліна Ліза Яні допустила видачу Росії Соколова (Красикова).

"Теоретично можливо, що підсудний пізніше буде висланий і більше не буде відбувати термін у Німеччині. Але це рішення приймати не нам", - заявила вона.

Зазначимо, що незабаром після вбивства Німеччина вислала двох російських дипломатів на знак протесту проти передбачуваної відсутності співпраці Москви зі слідством.

Пред'явивши звинувачення Красікову минулого року, прокурори заявили, що, на їхню думку, Росія замовила вбивство.

Підозрюваного звинувачують в тому, що він під'їхав до Кавтарашвілі ззаду на велосипеді і зробив два постріли з пістолета Glock 26 з глушником. Красіков звинувачується в тому, що вистрілив йому в голову, убивши його на місці, а потім сів на велосипед і зник.

Пізніше поліцейські водолази витягли пістолет Glock, перуку і велосипед з прилеглої річки Шпрее.

Додамо, що громадянин Грузії, етнічний чеченець Зелімхан Хангошвілі воював проти російських військ у період з 2000 по 2004 рік. З 2016 року він жив зі своєю сім'єю в Німеччині, де він подав прохання про надання притулку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Російська Федерація
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні