Убийство Бузины: суд определил состав присяжных для рассмотрения дела

Для рассмотрения дела об убийстве Бузины определены пять присяжных

В деле об убийстве украинского журналиста и публициста Олеся Бузины Бузины Шевченковский районный суд Киева определил состав суда присяжных. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В суде сообщили, что для рассмотрения дела об убийстве Бузины определены пять присяжных. Из них трое будут основными, еще двое присяжных - запасными. Также назначено следующее заседание на 21 августа 2018 года.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 7 июня 2018 года, дело о убийстве журналиста Олеся Бузины рассмотрит суд присяжных. Кроме того, 7 июня состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве Бузины. По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных.

Добавим, что 27 июня 2017 года прокуратура Киева заявила о завершении досудебного расследования дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые обвиняются в убийстве писателя, было передано в Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2017 года.

Бывший шеф-редактор издания "Сегодня" Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.

Убийцам журналиста грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия