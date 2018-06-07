Справу про вбивство Бузини розгляне суд присяжних

Наступне засідання суду по справі про вбивство Бузини відбудеться 15 червня

Справу про вбивство журналіста Олеся Бузини розгляне суд присяжних. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, у Шевченківському суді міста Києва сьогодні, 7 червня 2018 року, відбулось підготовче засідання у справі за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві Бузини.

"За результатами підготовчого судового засідання колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт до розгляду по суті судом присяжних", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наступне засідання суду по справі про вбивство Бузини відбудеться 15 червня.

Фото: суд у справі Бузини (facebook.com buzina.org)

Нагадаємо, колишній шеф-редактор видання "Сегодня" Олесь Бузина був убитий в Києві 16 квітня 2015 року. Бузину застрелили біля його будинку. У той же день правоохоронці знайшли автомобіль, на якому, імовірно, пересувалися вбивці Бузини.