Вбивство Бузини: суд визначив склад присяжних для розгляду справи

Для розгляду справи про вбивство Бузини визначено п’ять присяжних

У справі про вбивство українського журналіста і публіциста Олеся Бузини Бузини Шевченківський районний суд Києва визначив склад суду присяжних. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У суді повідомили, що для розгляду справи про вбивство Бузини визначено п’ять присяжних. З них троє будуть основними, ще двоє присяжних - запасними. Також призначено наступне засідання на 21 серпня 2018 року.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 7 червня 2018 року, справу про вбивство журналіста Олеся Бузини розгляне суд присяжних. Крім того, 7 червня відбулось підготовче засідання у справі за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві Бузини. За результатами підготовчого судового засідання колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт до розгляду по суті судом присяжних.

Додамо, що 27 червня 2017 року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування справи про вбивство журналіста Олеся Бузини. Обвинувальний акт стосовно Андрія Медведька і Дениса Поліщука, які звинувачуються у вбивстві письменника, було передано до Шевченківського районного суду Києва 28 листопада 2017 року.

Колишній шеф-редактор видання "Сегодня" Олесь Бузина був убитий в Києві 16 квітня 2015 року. Бузину застрелили біля його будинку. У той же день правоохоронці знайшли автомобіль, на якому, імовірно, пересувалися вбивці Бузини.

Убивцям журналіста загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення за обвинуваченням в умисному вбивстві й незаконному зберіганні зброї