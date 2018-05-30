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Вбивство Бабченка: представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ відвідає Україну

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 13:42
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Дезір має намір зустрітися з колегами Бабченка

Після вбивства журналіста Аркадія Бабченко Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Про це він написав у Twitter.

"По дорозі в Київ після вбивства Аркадія Бабченко. Я планую зустрітися з його колегами, щоб висловити підтримку і солідарність з усім журналістським співтовариством після цього злочину", - повідомив Дезір.

Нагадаємо, раніше Дезір закликав українську владу провести розслідування вбивства російського журналіста Бабченка. Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.

Вбивство Бабченка: слідчі проведуть балістичну експертизу Генсек Ради Європи засудиd вбивство журналіста Бабченко e Києві
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: ОБСЄ, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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