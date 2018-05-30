Вбивство Бабченка: представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ відвідає Україну

Дезір має намір зустрітися з колегами Бабченка

Після вбивства журналіста Аркадія Бабченко Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Про це він написав у Twitter.

"По дорозі в Київ після вбивства Аркадія Бабченко. Я планую зустрітися з його колегами, щоб висловити підтримку і солідарність з усім журналістським співтовариством після цього злочину", - повідомив Дезір.

On my way to #Kyiv following the killing of Arkady #Babchenko. I will meet with his colleagues in support and solidarity with the journalists' community in #Ukraine after this horrific crime. @OSCE_RFoM pic.twitter.com/RyWX9X1xCQ — Harlem Désir (@harlemdesir) May 30, 2018

Нагадаємо, раніше Дезір закликав українську владу провести розслідування вбивства російського журналіста Бабченка. Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.