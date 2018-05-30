Вбивство Бабченка: США підтримують ретельне та неупереджене розслідування

США вимагають притягти до відповідальності винних в убивстві Бабченка

Сполучені Штати Америки (США) розраховують на ретельне та неупереджене розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства США в Україні у Twitter.

"Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні. Наші найщиріші співчуття родині та колегам Аркадія Бабченка. Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Another Kremlin critic is assassinated abroad, once again in Ukraine. We offer our deepest condolences to Arkady Babchenko's family and colleagues, and we join the government of Ukraine in support of a full and impartial investigation that will bring those responsible to justice. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 30, 2018

Раніше у Європейському союзі заявили, що розраховують на проведення швидкого і прозорого розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, після вбивства журналіста Аркадія Бабченка Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.