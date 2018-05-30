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Вбивство Бабченка: США підтримують ретельне та неупереджене розслідування

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 14:27
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

США вимагають притягти до відповідальності винних в убивстві Бабченка

Сполучені Штати Америки (США) розраховують на ретельне та неупереджене розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства США в Україні у Twitter.

"Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні. Наші найщиріші співчуття родині та колегам Аркадія Бабченка. Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Європейському союзі заявили, що розраховують на проведення швидкого і прозорого розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, після вбивства журналіста Аркадія Бабченка Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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