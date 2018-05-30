Убийство Аркадия Бабченко: как жил и почему уехал из России оппозиционный журналист

Коллеги убитого журналиста Аркадия Бабченко уверяют, что после переезда в Киев он все еще получал угрозы в свой адрес, однако не обращался к украинским властям с просьбой предоставить ему госохрану.

В Киеве во вторник вечером был убит российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. С прошлого года он проживал в Украине, работая ведущим на канале ATR. Из РФ Бабченко был вынужден уехать в начале прошлого года, получив ряд угроз в свой адрес и адрес своей семьи. В России журналист снискал славу критика Кремля и политики Владимира Путина. Его гражданская позиция и профессиональная деятельность пока рассматриваются как основные версии убийства. Подробнее о том, кто такой Аркадий Бабченко, его работе в РФ и причинах эмиграции – в материале РБК-Украина.

У порога своего дома в Киеве во вторник вечером, 29 мая, тремя выстрелами в спину был убит российский журналист и писатель Аркадий Бабченко. Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. Пока основные версии убийства - профессиональная деятельность и гражданская позиция журналиста.

Сам Бабченко ранее заявлял, что получает угрозы в свой адрес. Но в Национальной полиции заверили, что журналист не обращался к правоохранителям с заявлением о возможных угрозах его жизни и не просил предоставить ему охрану.

Солдат, таксист, журналист

Аркадий Бабченко родился в Москве. За его плечами участие в двух чеченских войнах. Впервые на Северный Кавказ он попал в 1995 году, когда его призвали на срочную службу в армию. "Что говорили - делал, куда приказывали - шел, что вешали - нес, на что сажали - ехал, во что показывали - стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград", - так о своем участии в первой чеченской войне говорил сам Бабченко.

После увольнения в запас Бабченко поступил в университет, учился на юриста. Но в 1999 году, когда началась вторая чеченская война, он вернулся в армию служить по контракту. "В людей без необходимости не стрелял, разумную инициативу не проявлял, от приказов не увиливал, старался быть поближе к кухне и подальше от начальства, имел свое мнение, местами думал. Обошлось без ранений и наград", - рассказывал журналист о втором военном опыте.

С 2000 года, уволившись со службы, Бабченко посвятил свою жизнь журналистике, специализировался на военной тематике. Проработав некоторое время военным корреспондентом для "Московского комсомольца", российских телеканалов НТВ, "Первого канала" и ТВЦ, Бабченко ненадолго оставил профессию. После чего, как он сам признавался, около трех лет таксовал. "В приличные места меня не брали, из неприличных уходил сам, долго нигде не задерживался, снимал низкопробную ширпотребную документалистику в стиле ура-патриотизма для РТР, в подвалах на Китай-Городе монтировал правду про октябрь 93-го для НТВ, полгода проработал в "Армейском Магазине" с Даной Борисовой на Первом, пару месяцев мял задницу у Пушкова в "Постскриптуме" на ТВЦ, делал киношку для "Звезды", ваял эпические репортажи о строительстве гаражей на окружном кабельном - пока гадюшник под названием ТВ не запарил окончательно. Ушел", - писал он в своем профиле онлайн-издания Сноб.

Позже журналист сотрудничал с "Новой газетой", в частности был военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. "Лез на рожон, проявлял инициативу, брал на себя ответственность, резал правду-матку и говорил все что думал. Обошлось без наград. И практически без ранений", - вспоминал он. Из "Новой газеты" был уволен в 2011 году, как он сам говорил, "за разгильдяйство".

Бабченко считается одним из основателей современной военной прозы, издал четыре книги в этом жанре. Также он был автором и издателем журнала Art of War (Искусство войны), основал проект "Журналистика без посредников".

Критик Кремля

В России за Бабченко закрепился образ оппозиционного журналиста. Львиную долю своих публикаций он размещал в социальных сетях. В 2012 году московская прокуратура возбудила против него уголовное дело за пост, в котором журналист предлагал оппозиционным силам "либо изыскать средства, чтобы отбиваться от полиции на Лубянке, либо разбить на одной из площадей палаточный лагерь, пробиваться на телевидение, привлекать к протесту регионы, а затем переходить к забастовкам, гражданскому неповиновению, саботажу".

Последние годы жизни журналист также не скрывал своих оппозиционных и критических взглядов по отношению к властям РФ. С начала войны на востоке Украины Бабченко высказал открытую поддержку украинской армии, воюющей на Донбассе. Он открыто критиковал и остро высказывался как о российских чиновниках, так и о военных. В декабре 2016 года он, к примеру, заявил, что погибшие в авиакатастрофе над Черным морем артисты военного ансамбля, следовавшие в Сирию, недостойны сожаления. В связи с этим некоторые российские депутаты призывали возбудить против него уголовное дело и лишить гражданств РФ.

В феврале прошлого года журналист сообщил, что из-за множественных угроз в свой адрес и в адрес его семьи он решил временно покинуть Россию. В интервью Жанне Немцовой в Праге Бабченко заявил, что в РФ давление на него продолжалось длительное время. "Это официальная репрессивная машина. Из нескольких источников меня предупредили, что травля начнется по всем фронтам. И сказали, что будут травить меня и Божену Рынску. Вышло ровно так. В выходные нас начали бить из всех калибров… Первый канал, "Лайфньюз", сенатор Клинцевич, депутат Милонов, "Московский комсомолец", "Комсомольская правда"... Депутаты вносят закон, лишить гражданства, петиции, бла-бла-бла. Это, повторюсь, уже не первая травля, но она была действительно самая мощная, самая скоординированная", - рассказывал тогда Бабченко.

Находясь за границей Бабченко признался, что очень настороженно относится к людям, которые радуются, узнав, что он из России. "Ну, знаете, такой тип людей, которые радостно-назойливо декларируют "о, руссо, водка-матрешка-селедка" и вообще всячески показывают дружба-фройндшафт. Ты чего радуешься-то, товарищ? Может, ты еще и Путина любишь? За Марин Ле Пен голосуешь? Или просто не хочешь включать голову?" - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что больше не ассоциирует себя с Россией. "…Я русский, но я русофоб", - так в 2017 году назвал себя Аркадий Бабченко.

Пожив несколько месяцев в Чехии, летом прошлого года журналист недолго находился в Израиле, а с августа 2017 года обосновался в Киеве. Спустя два месяца он запустил авторскую программу на крымскотатарском телеканале ATR.

В своей последней публикации в Facebook, размещенной утром в день убийства, Аркадий Бабченко вспомнил о катастрофе с вертолетом, который сбили в небе над Донбассом ровно четыре года назад. Журналист обратил внимание, что тогда генерал Кульчицкий не взял его на борт вертолета из-за перегрузки. После взлета вертолет был сбит пророссийскими боевиками у горы Карачун. Бабченко отметил, что ему, очевидно, повезло, и что это был его второй день рождения.

В одном из своих постов в социальных сетях примерно год назад Бабченко написал следующее: "Умирать всегда страшно. И 20 лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Я жить хочу больше, чем умереть".

Российский след

После переезда в Киев Аркадий Бабченко продолжил получать угрозы в свой адрес, говорят его коллеги. "Он всегда говорил, что в России ему небезопасно, говорил, что ему угрожали. Здесь же он говорил, что ему постоянно идут угрозы и в ФБ, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал", - заявила в эфире телеканала ATR журналист Ирина Ромалийская.

Волонтер Мирослав Гай также подтвердил, что Бабченко получал угрозы из РФ. "Он не раз об этом говорил и писал. Аркаша ездил по миру и вел публичные конференции и встречи, где рассказывал о преступлениях путинского режима", - отметил волонтер.

Примечательно, что буквально накануне убийства журналист в своем микроблоге в Twitter рассказал об угрозах со стороны доверенного лица президента России Владимира Путина. Он разместил ссылку на соответствующий пост, содержащий угрозы, в Facebook, однако позже пост был удален.

Некоторые украинские политики также заявили о российском следе в этом деле, назвав Бабченко "последовательным противником путинского режима". "Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и Украине", - написал в Facebook экс-советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

Министр иностранных дел Павел Климкин, в свою очередь, указал, что пока рано говорить о том, кто стоит за этим убийством, но отметил, что "понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства". В подобном тоне высказался премьер-министр Владимир Гройсман, отметив, что русская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности.

Реакция РФ

В Москве в ночь со вторника на среду у мемориала памяти погибшего оппозиционного политика Бориса Немцова собрались люди, чтобы почтить память Аркадия Бабченко. Как сообщила российская "Новая газета", несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями в память о Бабченко. В среду вечером также планируется провести акцию памяти Бабченко у Соловецкого камня в Москве.

После убийства также последовала реакция официальных властей и правоохранительных органов РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Аркадия Бабченко, поскольку он был гражданином РФ. Причем российская сторона, комментируя случившееся, не упустила возможность указать на ряд других громких заказных убийств граждан РФ на территории Украины. "За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - заявили в СК. В министерстве иностранных дел РФ стандартно для подобных случаев потребовали "приложить все усилия к оперативному расследованию" убийства журналиста.