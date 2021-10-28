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Убийство активиста в Сумах: полиция рассматривает две версии

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Сумы, Четверг 28 октября 2021 12:39
Убийство активиста в Сумах: полиция рассматривает две версии Фото: место преступления в Сумах (su.npu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

В рамках расследования убийства сумского активиста Александра Иванины рассматриваются две версии. В частности, заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

Сообщается, что вчера около 21:00 поступило сообщение о том, что на улице Заливной неизвестный стрелял в мужчину. На месте полиция обнаружила тело 28-летнего сумчанина.

По словам его сожительницы, к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия. В результате тот получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку и скончался на месте.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дел по статье "умышленное убийство".

Напомним, ранее сообщалось об убийстве сумского активиста "Правого сектора" Александра Иванины, в последнее время он активно протестовал против повышения цен на проезд в городе.

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Сумы Правый сектор
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