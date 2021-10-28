Убийство активиста в Сумах: полиция рассматривает две версии
В рамках расследования убийства сумского активиста Александра Иванины рассматриваются две версии. В частности, заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
Сообщается, что вчера около 21:00 поступило сообщение о том, что на улице Заливной неизвестный стрелял в мужчину. На месте полиция обнаружила тело 28-летнего сумчанина.
По словам его сожительницы, к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия. В результате тот получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку и скончался на месте.
"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дел по статье "умышленное убийство".
Напомним, ранее сообщалось об убийстве сумского активиста "Правого сектора" Александра Иванины, в последнее время он активно протестовал против повышения цен на проезд в городе.