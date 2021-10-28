ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Сумах возле дома застрелили местного активиста

Новина українською →
Сумы, Четверг 28 октября 2021 00:52
В Сумах возле дома застрелили местного активиста Фото: в Сумах застрелили активиста "Правого сектора" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Сумах застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванина, критиковавшего местных депутатов и перевозчиков. Мужчину убили на глазах его жены у подъезда дома, в котором он проживал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя сумской организации "Правый сектор" Сергея Супруна.

"Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал Супрун.

Накануне Иванина пришел на заседание городского совета и выступил с критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток. Он ругал их за высокие цены и низкое качество обслуживания. После чего заявил, что на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки, с вызовом полиции.

"Около 21 часа Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сообщил Супрун в комментарии "Суспильному".

Спикер Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких сообщил в комментарии журналистам, что вызов в полицию поступил в 21:10. Он уточнил, что погибший - мужчина 1992 года рождения. Сейчас на месте убийства работают правоохранители. По предварительной информации, активист умер в результате огнестрельного ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Правый сектор
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг