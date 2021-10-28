В Сумах возле дома застрелили местного активиста

В Сумах застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванина, критиковавшего местных депутатов и перевозчиков. Мужчину убили на глазах его жены у подъезда дома, в котором он проживал.

"Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал Супрун.

Накануне Иванина пришел на заседание городского совета и выступил с критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток. Он ругал их за высокие цены и низкое качество обслуживания. После чего заявил, что на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки, с вызовом полиции.

"Около 21 часа Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сообщил Супрун в комментарии "Суспильному".

Спикер Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких сообщил в комментарии журналистам, что вызов в полицию поступил в 21:10. Он уточнил, что погибший - мужчина 1992 года рождения. Сейчас на месте убийства работают правоохранители. По предварительной информации, активист умер в результате огнестрельного ранения.