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Вбивство активіста в Сумах: поліція розглядає дві версії

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Сум, Четвер 28 жовтня 2021 12:39
Вбивство активіста в Сумах: поліція розглядає дві версії Фото: місце злочину в Сумах (su.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

В рамках розслідування вбивства Сумського активіста Олександра Іванини розглядаються дві версії. Зокрема, замовне вбивство і вбивство, вчинене на грунті неприязних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Повідомляється, що вчора близько 21:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці заливній невідомий стріляв у чоловіка. На місці поліція виявила тіло 28-річного сумчанина.

За словами його співмешканки, до них підбіг невідомий і зробив сім або вісім пострілів з вогнепальної зброї. В результаті той отримав три кульових поранення в спину і одне в грудну клітку і помер на місці.

"Серед мотивів скоєння злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку з діяльністю потерпілого, і вбивство на грунті особистих неприязних відносин", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом в поліції порушено кримінальну справ за статтею "умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вбивство сумського активіста "Правого сектору" Олександра Іванини, останнім часом він активно протестував проти підвищення цін на проїзд у місті.

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