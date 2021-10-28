Вбивство активіста в Сумах: поліція розглядає дві версії

В рамках розслідування вбивства Сумського активіста Олександра Іванини розглядаються дві версії. Зокрема, замовне вбивство і вбивство, вчинене на грунті неприязних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області .

Повідомляється, що вчора близько 21:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці заливній невідомий стріляв у чоловіка. На місці поліція виявила тіло 28-річного сумчанина.

За словами його співмешканки, до них підбіг невідомий і зробив сім або вісім пострілів з вогнепальної зброї. В результаті той отримав три кульових поранення в спину і одне в грудну клітку і помер на місці.

"Серед мотивів скоєння злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку з діяльністю потерпілого, і вбивство на грунті особистих неприязних відносин", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом в поліції порушено кримінальну справ за статтею "умисне вбивство".