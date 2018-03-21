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Убийство журналистки на Мальте: в Греции задержали причастную к инциденту женщину

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 05:43
Фото: Дафна Каруана Галиция (twitter/mediamediatwi)
Фото: Дафна Каруана Галиция (twitter/mediamediatwi)

Бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank Мария Ефимова самостоятельно сдалась полицейским

Полиция Греции 20 марта задержала россиянку, причастную к убийству на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом информирует ВВС.

Бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank Мария Ефимова самостоятельно сдалась полицейским, сообщив, что ее жизни грозит опасность.

Ранее Каруана Галиция занималась антикоррупционнным расследованиям и называла Марию Ефимову своим источником, когда утверждала, что жена премьер-министра Мальты Мишель Маскат владела фирмой, используемой для получения секретных платежей.

Теперь Мария Ефимова находится в полицейском участке в Афинах.

Есть подозрения в связи убийства Каруаны Галиции с ее сообщениеми о коррупции на Мальте, где она имела огромную аудиторию.

Как отмечалось ранее, Галиция погибла 16 октября, когда в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Взрыв был настолько мощным, что ее машина Peugeot 108, вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю. Правительство Мальты заявило, что взрыв автомобиля журналистки произвели дистанционно.  Ранее итогом ее работы стала публикация в "Панамских документах" сведений, уличающих премьер-министра страны. А всего 15 дней до смерти  журналистка подавала заявления в полицию об угрозах.

Напомним, по делу об убийстве на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции полиция выдвинула обвинения трем подозреваемым.
 

 

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Теги: журналисты, Мальта, Убийство
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