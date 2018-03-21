Вбивство журналістки на Мальті: у Греції затримали причетну до інциденту жінку

Поліція Греції 20 березня затримала росіянку, причетну до вбивства на Мальті журналістки Дафне Каруани Галиції. Про це інформує ВВС.

Колишня співробітниця мальтійського банку Pilatus Bank Марія Єфімова самостійно здалася поліцейським, повідомивши, що її життю загрожує небезпека.

Раніше Каруана Галиція займалася антикорупційним розслідуванням і називала Марію Єфімову своїм джерелом, коли стверджувала, що дружина прем'єр-міністра Мальти Мішель Маскат володіла фірмою, яка використовується для отримання секретних платежів.

Тепер Марія Єфімова знаходиться в поліцейській ділянці в Афінах.

Є підозри у зв'язку вбивства Каруани Галіції з її повідомленнями про корупцію на Мальті, де вона мала величезну аудиторію.

Як зазначалося раніше, Галиція загинула 16 жовтня, коли в її автомобілі спрацював вибуховий пристрій. Вибух був настільки потужним, що її машина Peugeot 108, вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю. Уряд Мальти заявив, що вибух автомобіля журналістки справили дистанційно. Раніше підсумком її роботи стала публікація в "Панамських документах" відомостей, що викривають прем'єр-міністра країни. А всього за 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про погрози.

Нагадаємо, у справі про вбивство на Мальті журналістки Дафни Каруани Галиції поліція висунула звинувачення трьом підозрюваним.