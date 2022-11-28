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Росіяни вбили дитячого письменника Вакуленка під час окупації Харківської області

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 19:57
Росіяни вбили дитячого письменника Вакуленка під час окупації Харківської області Фото: дитячий письменник Володимир Вакуленко був вбитий окупантами під Харковом (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази і результати ДНК-експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Суспільного.

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника значилося під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером. На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що у Харківській області виявлено 765 загиблих під час окупації. Експерти вважають, що число жертв серед цивільних внаслідок російської окупації Харківської області може перевищувати тисячу людей.

Як заявив раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, варварство російської окупації показує, чому світ має підтримати Україну в завершенні цієї війни та притягненні винних до відповідальності.

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