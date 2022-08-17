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Убивают чувство дома: Зеленский поделился кадрами последствий российского вторжения

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Среда 17 августа 2022 13:01
Убивают чувство дома: Зеленский поделился кадрами последствий российского вторжения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные умышленно совершают военные преступления против гражданских, чтобы убить в них их чувство дома и уничтожить их пространство для жизни в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Зеленский поделился кадрами последствий российского вторжения (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Каждый человек имеет свое домашнее пространство. И это не только отдельная квартира или дом. Это часть города или села, где человек общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей. Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", - пишет президент.

Фото: Зеленский поделился кадрами последствий российского вторжения (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой не приближаться к военным объектам РФ на фоне взрывов на полуострове.

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