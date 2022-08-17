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Вбивають відчуття дому: Зеленський поділився кадрами наслідків російського вторгнення

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Середа 17 серпня 2022 13:01
Вбивають відчуття дому: Зеленський поділився кадрами наслідків російського вторгнення Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові умисно скоюють воєнні злочини проти цивільних українців, аби вбити в них їх відчуття дому та знищити їх простір для життя в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Фото: Зеленський поділився кадрами наслідків російського вторгнення (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Кожна людина має свій домашній простір. І це не лише окрема квартира або будинок. Це частина міста чи села, де людина спілкується, працює, зустрічається з друзями, кохає, виховує дітей. Російські окупанти розстрілюють із танків житлові будинки, накривають міські квартали з артилерії та наводять ракети на цивільні об’єкти саме для того, щоб знищити весь цей простір життя, щоб убити відчуття дому", - пише президент.

Фото: Зеленський поділився кадрами наслідків російського вторгнення (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням не наближатися до військових об'єктів РФ на тлі вибухів на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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