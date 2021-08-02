Убивал и пытал на Донбассе: главарь боевиков Безлер предстанет перед судом

Перед судом предстанет главарь боевиков Игорь Безлер, который причастен к пыткам и убийствам на Донбассе. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Согласно данным следствия, Безлер возглавлял группировку боевиков в июне 2014 года в городе Горловка. Злоумышленник причастен к похищению и пыткам местного предпринимателя и последующему убийству потерпевшего.

Уже в июле 2014 года главарь боевиков организовал похищение украинского милиционера. По его приказу, группировка пытала рядового патрульной милиции и убила.

"За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - сообщает пресс-служба СБУ.