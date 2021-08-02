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Вбивав й катував на Донбасі: ватажок бойовиків Безлер постане перед судом

Автор: Сергій Пишкін

Перед судом постане ватажок бойовиків Ігор Безлер, який причетний до катуваннь та вбивств на Донбасі. Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними слідства, Безлер очолював угруповання бойовиків у червні 2014 року у місті Горлівка. Зловмисник причетний до викрадення й катування місцевого підприємця й подальшого вбивства потерпілого.

Вже в липні 2014 року ватажок бойовиків організував викрадення українського міліціонера. За його наказом, угрупування катувало рядового патрульної міліції й зрештою також вбило.

"За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі", - повідомляє пресслужба СБУ.

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